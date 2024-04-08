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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2024 Pazartesi 09:04

Yüksekova'da sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü! Araçlar ise su içinde ilerlemekte zorlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak caddeleri göle çevirirken, araçlar ise su içinde ilerlemekte zorlandı.

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