Yüksekova'da dereler dondu, buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi geçti

Düşünün ilçenin içinden geçen dere tamamen buz tutmuş. Demek ki cemre düşmedi diyebiliriz. Şu an kışın en ağır günlerini yaşıyoruz" dedi.





Kemal Duman ise "Sabah kalktığımızda eksi 30'lara kadar çıkmış durumda. Cemre düşünce hava sıcak olacak diyoruz ama yanıldık, cemre kesinlikle düşmedi. Dere donmuş ve çatılarda baya buz sarktılar oluşmuş. En ağır kışı yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.