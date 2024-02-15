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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 09:17

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrildi! 19 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü Yozgat'ta devrildi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır.' bilgisi verildi.

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