Yozgat'ta sulama barajında balık ölümleri görüldü! İnceleme başlatıldı

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Temiz su azalırken özellikle Sorgun ilçesinden gelen kirli su miktarının arttığını ifade eden Kılıç, "Su girişleri üzerinde biyolojik arıtma sistemleri olan tesisler var ama buna rağmen temiz su miktarındaki azalmaya bağlı olarak balık ölümleri olabilir. Su içerisinde 'saponin' (kimyasal bileşik) olabilir. Bu maddenin kanserojen bir özelliği yok ama balığı öldürebilir. Bu balığı yiyenlerde insan sağlığı açısından endişe edecek bir durum yok." diye konuştu.