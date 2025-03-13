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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 14:03 |

Yoldan çıkan araç şarampole uçtu! 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Sivas'ta yoldan çıkan Fiat Tofaş marka aracın şarampole uçtuğu kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

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