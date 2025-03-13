Yoldan çıkan araç şarampole uçtu! 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

<p>Sivas'ta yoldan çıkan Fiat Tofaş marka aracın şarampole uçtuğu kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.</p><br><p>Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu Erzincan istikameti Emre köyü çıkışında yaşandı. M.G. idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla</p><br><p>Takla atan araçtaki 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. M.G., S.G., N.E. ve S.G. isimli yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.</p><p><br></p><br><p>Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.</p><br>