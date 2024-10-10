Yolda yürürken kafasına demir korkuluk düştü! Ölümden döndü

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa'da özel bir üniversitede Yazılım Mühendisliği okuyan Emir Öksüzoğlu (20), 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında üniversiteye gitmek için evinden çıktı.
İddiaya göre genç öğrenci yolda yürüdüğü sırada, bir iş yerinin 1. katındaki demir korkuluk yerinden çıkarak aşağıya düştü. Demir korkuluk o sırada yolda yürüyen Öksüzoğlu'nun başına çarptı.
Dehşet anları güvenlik kamerasıyla da görüntülendi. Görüntülerde, bir öğrenci grubu yürüyüp uzaklaşıyor. Hemen ardından gelen üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düşüyor. Genç yere savrulurken, çevredekiler koşarak yanına geliyor.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüzoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.