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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 09:25

Yolda yürürken kafasına demir korkuluk düştü! Ölümden döndü

İstanbul Sarıyer'de derse giden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu'nun başına, yolda yürüdüğü esnada 1. kattan demir korkuluk düştü. Çarpma sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.