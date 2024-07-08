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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:28

Yol tartışması zincirleme kazaya neden oldu! 13 kişi yaralandı

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförü yol tartışmasında araçlarını durdurunca, zincirleme kaza meydana geldi. 3 servis minibüsü ve 1 su tankerinin karıştığı kazada, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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