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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 13:58

Yoğun bakım hastalarının hem hemşiresi hem de yakını oluyorlar

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşireler, hastalarının hem medikal hem de kişisel bakımıyla ilgileniyor, bilinci açık hastalara yakınlarının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

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