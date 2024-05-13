Yoğun bakım hastalarının hem hemşiresi hem de yakını oluyorlar

Hastaların medikal tedavilerinin yanı sıra ağız, saç, perine bakımı ve alt bezi değişimi gibi kişisel bakımlarını da yapan hemşireler, dinlenme anlarında da monitörlerden hastalarının hayati değerlerini anlık kontrol ediyor.

"Yoğun bakım hemşireleri bir annenin bebeğine bakım verdiği gibi hiç tanımadığı insanların ağız, perine ve ayak gibi bakımından saç ve vücut banyosuna kadar tüm gereksinimlerini karşılar. Sadece tedavi anlamında değil temizlik ve hijyen gereksinimlerini de yapar. Bu özverili çalışma karşılığında gerçekten çok büyük takdiri hak ediyorlar."

Burada tedavi gören hastaların hayatlarının doktorlar ve hemşirelere emanet olduğunu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

Anestezi yoğun bakım sorumlu hemşiresi Tuğçe Akın da hemşireliğin merhamet, şefkat, öz saygı isteyen bir meslek olduğunu, özellikle yoğun bakımda kendilerine muhtaç ve yaşama tutunmaya çalışan hasta gruplarıyla ilgilendiklerini ifade etti.

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Yoğun bakımda sadece medikal açıdan değil psikolojik ve öz bakım desteğiyle hastalar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:





"Diğer birimlerde yatan hastalar belki yakınlarıyla ihtiyaçlarını karşılıyor ama yoğun bakımda yalnızlar. Hastalarla konuşarak, onları rahatlatarak yoğun bakım psikolojisinden ayrılmasına da yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden yoğun bakım hemşireliği özveri istiyor. Uzun süre yatan hastalarla artık belli bir bağ oluşturuyoruz, bu hastaların kayıplarına gerçekten üzülüyoruz. Buraya kötü halde gelip yürüyerek, sedyeyle gönderdiğimiz hastalar ise bizi mutlu ediyor, daha sonra teşekküre bile geliyorlar."