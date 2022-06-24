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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:23

Yiyecek arayan kızıl tilkiyi vatandaşlar besledi! Kars'ta görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki yavrusuyla yiyecek arayan kızıl tilkiyi vatandaşlar ekmekle besledi.

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