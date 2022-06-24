Yiyecek arayan kızıl tilkiyi vatandaşlar besledi! Kars'ta görüntülendi

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçe, bozayı, kurt, vaşak ve tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sağlıyor.

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Bölgede iki yavrusuyla yiyecek arayan kızıl tilki gördüklerini ifade eden Cellat, "Bu tilkilere beslenme konusunda destek olmak için ekmek ve tavuk parçaları getiriyoruz. Bunları doğada yaşatmamız gerekiyor. Gerçekten güzel bir aile ve güzel bir yerde yuva yapmışlar. Hepimizin doğaya saygı göstermemiz ve bu hayvanları korumamız gerekiyor." dedi.