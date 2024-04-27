  • $32,4504
  • 34,829
  • 2438.67
  • 9915.62

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:44

Yıllardır hurdadaydı! 86 yıllık otobüsün son hali göz kamaştırdı

Bursa'da yaşayan Akman ailesi, kendi kurdukları işletmesinde 50 yıldır otobüs tamir ediyor. Müşterilerinin talebi üzerine hurdalıktan çıkan otobüsleri restore eden aile, ilk günkü ihtişamına geri döndürüyor. İşletmeye ilk geldiğinde tavuk kümesini andıran 1938 model Berner Alpenwagen marka otobüs, restore edilerek orijinal görünümüne kavuşturuldu.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.