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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 16:48

Yıllardır gizemini koruyan yer! Vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor

Elazığ'ın Nimri Dağında altın çıkarmak için açılan ve sadece cücelerin girip çalışabildiği iddia edilerek efsanelere konu olan tüneller, halen gizemini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören tüneller, görenleri şaşırtıyor.

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