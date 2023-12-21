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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:52

Yıllarca yöre halkı tarafından çıra olarak yakıldı! Fiyatı altınla yarışıyor

Bayburt'un Aydıncık köyünde çıkarılan kehribar taşının değerlendirilmesi ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde hizmet veren kehribar atölyesinde kursiyerler hem üretiyor, hem de istihdam ediliyor. Fosilleşmiş ağaç reçinesi olan kehribar, uzun yıllarca köy halkı tarafından çıra olarak yakılmış, yakıt olarak kullanılmıştı. Şimdilerde ise altınla yarışan kehribar, usta ellerde işlenerek, takı ve süs eşyasına dönüştürülüyor.

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