Yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı

Çalışmada işçiler, pencerenin üzerinde perde duvarı tutmak için yapılan ve içerisinde 4 demir olan hatılda bakır tabak buldu.

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Dama çıkarılan iş makinesinin kat kat yıkarak aşağı indiğini belirten İpek, "Çok ağır hasarlıydı, acil yıkım isteniyordu. 10. katında hatıldan yemek tabağı çıktı. Şaşırdık yani, daha önce böyle bir şey görmedik. İlk defa başımıza geldi." diye konuştu.