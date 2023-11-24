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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 13:47

Yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, yıkımı süren ağır hasarlı binanın beton bağlama noktasından bakır tabak çıktı.

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