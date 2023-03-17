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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 10:53

Yıkıma uğrayan ilçelerin isimleri konteyner kentte yaşatılıyor

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkımların ağır yaşandığı ilçe ve caddelerin isimleri konteyner ketteki sokaklara verildi.

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