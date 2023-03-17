Yıkıma uğrayan ilçelerin isimleri konteyner kentte yaşatılıyor

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından AFAD'ın Karacasu Mahallesi'nde 347 konteynerden kurduğu geçici yaşam merkezindeki sokaklara, çok sayıda kaybın verildiği Trabzon Caddesi ile Afşin, Nurhak, Çağlayancerit, Elbistan, Andırın ilçelerinin isimleri konuldu.

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Konteyner kentte yaşayan Musa Aydınlık, AA muhabirine, depremde evinin büyük hasar görmesi nedeniyle burada kaldığını söyledi.

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Aydınlık, kendilerine yardım eden yetkililere teşekkür ederek, hayatın devam ettiğini ve yaşananları atlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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Depremlerin, birçok tarihi, simge ve turistlik cadde ve sokaklara ciddi zarar verdiğine değinen Aydınlık, "Elbette tarihimize sahip çıkacağız. Devletimiz sokak ve caddelerimizin isimlerini yaşatmaya çalışıyor." dedi.

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"İnsan gururlanıyor, duygulanıyor"

Aydınlık, yaşamlarına bir şekilde devam ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sokakların isimlerini burada görmek bizleri duygulandırıyor. Mesela Trabzon Caddesi. Biz oraya gidip her türlü ihtiyaçlarımızı giderirdik ama şimdi burası geçmişteki caddeye hiç benzemiyor. İsim olarak yaşatmaya çalışacağız. İnsan gururlanıyor, duygulanıyor."

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Bekir Boz da kentin sokak ve caddelerinin isimlerinin yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti.

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Depremde evlerinin zarar gördüğünü aktaran Boz, "Böyle yapmaları çok güzel olmuş. Afşin, Çağlayancerit, Nurhak gibi isimler verildi. Vatandaşlarımızdan, hükümetimizden, devletimizden çok memnunuz. Çünkü bize sahip çıkıyorlar. Yemeğimizi suyumuzu veriyorlar." dedi.

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