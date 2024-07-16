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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 08:59

Yıkım çalışması sırasında yan binanın duvarları yıkıldı! Sultangazi'de korku dolu anlar

Sultangazi'de yıkım çalışması sırasında, yıkılan binanın yanında bulunan 6 katlı binanın duvarları yıkıldı. Binada hasar çalışması yapılırken, yıkım çalışması da durduruldu.