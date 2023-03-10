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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 14:10

Yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi görüntülendi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin en çok etkilediği kentlerden olan Adıyaman'da ağır hasarlı binalarda bulunan evlerin içi de yıkımın boyutunu gösteriyor.

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