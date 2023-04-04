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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 13:08

Yıkılan binadan geriye sadece asansör kulesi kaldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesi ayakta kaldı. Binanın sahibi Mehmet Ongan, 'İki katlı bir binaydı burası, altı depo, üstü evdi. Sadece asansör kaldı. Asansör, ev inşa edildikten bir yıl sonra yapıldı. Binadan bağımsız olduğu için ayakta kaldı' dedi.

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