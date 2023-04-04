Yıkılan binadan geriye sadece asansör kulesi kaldı

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'ndeki evlerden bazıları yıkıldı, bazıları ağır hasar gördü.

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Mahallenin Kapsam mevkisinde Mehmet Ongan'a ait betonarme iki katlı bina depremde tamamen yıkılırken, evin bitişiğine metalden yapılan asansör kulesinin ise ayakta kaldığı görüldü. Asansörün, Ongan'ın genellikle yaz aylarında evde kalan yaşlı anne babasının kullanması için yapıldığı öğrenildi.

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Mehmet Ongan, genelde aynı bahçe içindeki diğer evlerini kullandıklarını, yıkılan binada da zaman zaman kaldıklarını söyledi.

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Binalarının depremde yerle bir olduğunu belirten Ongan, "Bir anda bina çöktü. Altında 3 traktör, zirai aletler, 20 ton kadar buğday kaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi.

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Ongan, "İki katlı bir binaydı burası, altı depo, üstü evdi. Sadece asansör kaldı. Asansör, ev inşa edildikten bir yıl sonra yapıldı. Binadan bağımsız olduğu için ayakta kaldı." ifadesini kullandı.

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Hasar tespiti için ilgili birimlere müracaatlarını yaptıklarını dile getiren Ongan, "Çiftçi olunca aletler de enkaz altında kaldığı için elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz." diye konuştu.