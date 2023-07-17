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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:43

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu! 50 yıllık bir uğraşın sonucu

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan çay bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çayeli ilçesine bağlı eski adı ‘Çeçeva' yeni adı ile Haremtepe köyünde bulunan çay bahçesine turistler uğramadan gitmiyor. Baklava görünümlü haliyle dikkat çeken bahçenin 50 yıllık bir uğraşın sonucu olduğu belirtildi.

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