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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:44

Yerli etlik damızlık tavuk 'Anadolu-T' beyaz et sektörüne kazandırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında Eskişehir'de geliştirilen yerli etlik damızlık tavuk 'Anadolu-T' yavrularının üreticilere satışına başlandı.

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