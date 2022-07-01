Yerli etlik damızlık tavuk 'Anadolu-T' beyaz et sektörüne kazandırıldı

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Anadolu-T'nin, 7 yıllık ıslah programı neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen Türkiye'nin ilk yerli, etçi ve damızlık tavuk ırkı olduğunu belirten Oğuzhan, şöyle konuştu:





"Anadolu-T ülkemizin yıllık yaklaşık 10-12 milyon adet olan damızlık tavuk ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik bir çalışmanın ürünü. Halihazırda 2021 yılı itibarıyla özel sektörle deneme üretimine başladık. Hedefimiz ülkemizin yıllık ihtiyacının yüzde 10'unu Anadolu-T ile karşılamaktır. Şu an yıllık yaklaşık 200 bin damızlık üretim kapasitesine sahibiz. Yapılacak yeni yatırımlarla yaklaşık 4 milyon adet kapasiteye ulaşabilir durumdayız. Bu sayıda bir üretim, ülkemiz ihtiyacının yerli imkanlarla sağlanması noktasında adeta bir sigorta görevi de üstlenecektir."