Yerin metrelerce altında iftar sofrası! İşte Somalı madencilerin görüntüleri

Maden teknikeri Mehmet Can, AA muhabirine, yaklaşık 500 mesai arkadaşıyla 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerde arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

5 / 23



Deprem bölgesindeki kayıplar nedeniyle hüzünlü bir ramazan yaşadıklarını anlatan Can, şöyle devam etti:





"Bugün arkadaşlarımızla beraber yerin şu an 520 metre altındayız. İftarımızı yaptık, hüzün içinde yapıyoruz. Büyük bir felaket yaşadık 6 Şubat'ta. Birçok mesai arkadaşımızla beraber deprem bölgesinde bulunduk. Orada kurtarma işlerinde çalıştık. Biz kömür için değil ömür için gitmiştik oralara. Yüreğimizi oralarda bıraktık. Burada çalışıyoruz ama yüreğimiz onların yanında. Doğayla en çok mücadele eden insanlar madencilerdir. Doğanın getirdiği felaketle de en iyi mücadeleyi bizler yaptık orada. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık, orada insanlara can olmaya çalıştık. Yaralarını sarmaya çalıştık."