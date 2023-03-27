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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:17

Yerin metrelerce altında iftar sofrası! İşte Somalı madencilerin görüntüleri

Türkiye'nin önemli linyit kömürü üretim merkezlerinden Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri, oruçlarını yerin metrelerce altında açıyor.

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