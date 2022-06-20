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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 14:30

Yerin beş metre altında ortaya çıktı! Altın ararken şans eseri bulundu

Van'da kaçak kazı yapan defineciler tarihi bir keşfe imza attı. Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Garibin Tepe'de kaçak kazı yapan bir grup, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık yapıyı ortaya çıkardı. Kaçak kazı yapan defineciler tutuklanırken Van Müzesi yetkilileri bölgeye giderek tünelin girişini taşlarla kapattı.

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