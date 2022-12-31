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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 10:37

Yeni yıl mesajları: Resimli, kar temalı, uzun, kısa, komik, umut dolu hoş geldin 2023 mesajları

Sevdiklerine güzel, etkileyici, komik, anlamlı yılbaşı mesajları göndermek ve Instagram, Twitter, Facebook ve Whatsapp gibi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler aramalarını hızlandırdı. Yeni yıla dair umut ve temenni dolu kar temalı resimli Hoş geldin 2023 mesajları ile sözlerini sizler için derledik....

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