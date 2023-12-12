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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 13:51

Yeni sezonda ilk seferine çıktı! Erzincan'a ulaştı

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayarak Kars'a doğru yola çıkan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzincan'da törenle karşılandı.

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