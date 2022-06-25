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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:12

Yeni keşifler için çalışmalar başladı! 'Tarihin sıfır noktası'

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de, yeni buluntuların gün yüzüne çıkarılması amacıyla bu yılki kazılar başladı.

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