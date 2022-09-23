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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 17:05

Yeni iPhone modellerinin teslimi başladı! Apple Store'lar önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Apple'ın 7 Eylül'de tanıttığı ve 16 Eylül'de ön satışa çıkarılan yeni iPhone modellerinin teslimi başladı. Telefonları teslim almak isteyen müşteriler sabah saatlerinde Apple Store'lar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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