Yeni iPhone modellerinin teslimi başladı! Apple Store'lar önünde uzun kuyruklar oluşturdu

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iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store'larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti.

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Yeni iPhone modellerinden almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.

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Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı.

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30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.

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Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, "Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım" şeklinde konuştu.

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Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise "Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL'ye aldım" diye konuştu.

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iPhone 14 Pro Max'in dağıtım tarihleri ise henüz belli değil.