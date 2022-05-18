  • $15,9515
  • 16,7667
  • 930.3
  • 2402.66

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:53

Yeni doğan buzağı görüntüsüyle şoke etti

Elazığ'da dünyaya gelen ve kafatası oluşmamış buzağı, görenleri hayrete düşürdü

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.