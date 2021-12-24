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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 09:46

Yemek pişirirken bu hatayı sakın yapmayın

Ara sıra da olsa yemek yapan herkesin, bazı konularda kesin fikirleri vardır. 'En iyisi bunu böyle yapmaktır' der ve farklı şeyleri denemekten kaçınırız. Hâlbuki bu inandıklarımızın büyük bir çoğunluğu doğru bildiğimiz yanlışlardır.

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