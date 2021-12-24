Yemek pişirirken bu hatayı sakın yapmayın

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Bir yemek için hem soğan hem de sarımsak kavurmanız gerekiyorsa, soğanlar yumuşayana kadar sarımsakları tencereye atmayın. Çünkü soğanların kavrulması biraz daha fazla zaman alır. Eğer hepsini aynı zamanda atarsanız soğanlar olana kadar sarımsaklar yanar.

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Bir şeyleri karamelize olana kadar soteleyecekseniz, tavanızın yeterince geniş olmasına dikkat edin. Eğer her şeyin üst üste yığıldığı bir tava ya da tencere kullanıyorsanız, hayalinizdeki karamelizasyona asla ulaşamazsınız.

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Tuz ve karabiberi her şeyin bittikten sonra eklemeyin. Pişirme süreci boyunca yemeğinizi tadarak gerekli eklemeleri yavaş yavaş yapın.

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Tuzdan ve baharattan korkmayın. Yemekleri beğenilen insanlar genellikle bol bol baharat ve ot kullanırlar. Sarımsak, biberiye, kimyon fark etmez. Baharat dolabınız en iyi dostunuzdur.

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Eti yemeden önce biraz dinlenmesine izin verin. Sıcakken dilimlenen etin bütün suyu akar gider. Kupkuru bir et parçasıyla baş başa kalırsınız.

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Pirinci pişirmeye başlamadan önce mutlaka yıkayın. Ne pişiriyorsanız pişirin, pirincin dışındaki nişastayı yıkadığınızda, tadının daha iyi olduğunu göreceksiniz.

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Kıymayı çok fazla yoğurmayın. Fazla yoğurulmuş kıyma, etin sertleşmesine ve dokusunu kaybetmesine neden olabilir.

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Avokadonun çekirdeğini avokado sosunun içinde tutmak, sosun ömrünü azaltmaz. Sosunuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız, içine biraz limon suyu ekleyip hava almayan bir kapta saklamalısınız.

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Tatlı patateslerinizi normal fırında pişirmek varken mikrodalgaya atmayın. Çünkü kabuklarını soymadan fırına attığınızda, patatesin içindeki doğal şekerlerin karamelize olmasını sağlarsınız. Ne tuza, ne karabibere, ne yağa ne de kremaya ihtiyacınız olur. Dışı çıtır, içi yumuşak ve tatlı patatesler elde edersiniz.

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Hamurişi yaparken tereyağını küp küp doğrayıp kullanmak yerine, rendelemeyi deneyin. Kabın içinde daha eşit dağılacağından karıştırma süresi kısalır. Bu da glüten oluşumunu engeller ve hamur işlerinizin daha puf puf olmasını sağlar.

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Börülce, brokoli gibi yeşil sebzeleri, iyice yumuşayana kadar haşlamayın. Onun yerine buharda hafifçe pişirin. Böylece hem gevrekliklerini hem de renklerini kaybetmezler.

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İnternette görüp beğendiğiniz bir yemek tarifi varsa, alttaki yorumlar kısmına mutlaka göz atın. Muhtemelen sizin gibi birileri tarifi daha kolay ve lezzetli hale getirmek için birkaç ufak ipucu önerisini yorumlar kısmına yazmıştır.

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Bir tarif üzerinden gidiyorsanız onu uygulayın. Çok kritik malzemeleri kafanıza göre değiştirip sonra da "Bu tarif kötüymüş" demeyin.

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Eğer bir tarifteki malzemeleri iki katına çıkaracaksanız, bunu bütün malzemelere yapmayı unutmayın. Aksi takdirde tadı asla aynı olmayacaktır. Çünkü özellikle hamur işi yapmak bir bilimdir.

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Makarna haşlama suyuna yağ koymayın, tuz yeterlidir. Süzdükten sonra da sakın yıkamayın. Üzerindeki nişasta molekülleri sosun makarnanıza yapışmasını kolaylaştıracaktır.

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Kimyon, kişniş gibi baharatları tohum halinde kullanacaksanız, aromalarının daha kuvvetli olması için önce tavada biraz kavurun.

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Omlet yaparken içindeki malzemeleri yumurtayla karıştırmadan önce ayrı bir tavada pişirin. Böylece peynir, sebze, et gibi malzemelerin suyunu iyice buharlaştırmış ve omletinizi akışkanlıktan kurtarmış olursunuz.

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Brüksel lahanasını haşlamayın, soteleyin. Haşlanmış Brüksel lahanasının kokusu çıkar ve dokusu yapış yapış olur. Onun yerine lahanalarınızı ortadan ikiye bölüp zeytinyağı ve sarımsakla soteleyin.

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Pasta yaparken kremayı sürmeden önce kekin soğumasını bekleyin. Aksi takdirde sosyal medyada çok paylaşılan o felaketlerden biriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.