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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 11:43

Yemek artıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştüren makine! Meslek liseli öğrenciler yaptı

Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri, yemek artıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştüren makine geliştirdi.

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