Yedikır Baraj Gölü'nde endişelendiren görüntü! Balık ölümleri başladı

Ahmet Özarslan'da, "Yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayan Yedikır Barajı bu yıl ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya kaldı. Kış döneminde kar yağmaması ve yağışlarında yetersiz olması nedeniyle barajımız istenilen seviyede dolmadı" diye konuştu.