Yedikır Baraj Gölü'nde endişelendiren görüntü! Balık ölümleri başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü'nde sular kıyıdan metrelerce çekildi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde sulamada kullanılmasının yanı sıra göçmen kuşların yaz döneminde konakladığı Yedikır Baraj Gölü'nde sular kıyıdan metrelerce çekildi.
BALIK ÖLÜMLERİ BAŞLADI
Adacıklar oluşan gölde ilk defa bu yıl balık ölümlerinin görüldüğünü belirten amatör balıkçı Şenol Gök, "Gölde suyun azalmasından dolayı balık ölümleri oluyor. Ayrıca suların çekilmesiyle baraj gölü ikiye ayrıldı" dedi.
Ahmet Özarslan'da, "Yaklaşık 150 bin dekar araziyi sulayan Yedikır Barajı bu yıl ciddi bir kuraklık ile karşı karşıya kaldı. Kış döneminde kar yağmaması ve yağışlarında yetersiz olması nedeniyle barajımız istenilen seviyede dolmadı" diye konuştu.
"KAPALI SULAMA SİSTEMİNE GEÇİLMESİ LAZIM"
"Çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan barajda azalan su rezervinin tarımsal üretimi de etkilediğini vurgulayan Özarslan, "Baraj 1990'lı yıllarda yapıldığı için artık kapalı sulama sistemine geçilmesi lazım.