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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 16:01

Yedikır Baraj Gölü'nde endişelendiren görüntü! Balık ölümleri başladı

Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nde kuraklık ve sulama ihtiyacı sebebiyle sular metrelerce çekildi. Ortasındaki adaya kıyıdan yol açılan gölde, balık ölümleri de görülmeye başladı.