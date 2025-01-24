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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 09:22 |

Yayladan sofraya Erzincan Tulum Peyniri! Üreticiler taklit edilmesinden şikayetçi

Erzincan'ın meşhur tulum peyniri, yüksek rakımlı yaylalarda doğal yöntemlerle üretilen ve coğrafi işaretle korunan bir lezzet. Ancak üreticiler, peynirlerinin taklit edilmesinden şikayetçi.

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