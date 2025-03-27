'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü usta! Ankara'da semercilik geleneğini sürdürüyor

İbrahim Atıcı, AA muhabirine, mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu söyledi.





Satışların azaldığını dile getiren Atıcı, "Tek tük semer satıyor, geçimimizi sürdürüyoruz. Artık hediyelik minyatür semerler de yapıyoruz. Model küçüldükçe işçilik daha da zorlaşıyor." dedi.