'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü usta! Ankara'da semercilik geleneğini sürdürüyor

Ankara'da 2022'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü" alan Atıcı, semercilik geleneğini yaşatmak için mesai harcıyor.
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Atıcı, her sabah Beytepe Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'ndaki dükkanının yolunu tutuyor.
Baba mesleğini 52 yıldır sürdüren Atıcı, yük hayvanlarında kullanılan semerleri geleneksel yöntemlerle üretiyor.
El emeği semerlerini müşterileriyle buluşturan Atıcı, hediyelik minyatür semerler de tasarlıyor.
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İbrahim Atıcı, AA muhabirine, mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu söyledi.
Satışların azaldığını dile getiren Atıcı, "Tek tük semer satıyor, geçimimizi sürdürüyoruz. Artık hediyelik minyatür semerler de yapıyoruz. Model küçüldükçe işçilik daha da zorlaşıyor." dedi.