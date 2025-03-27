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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 13:22 |

'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü usta! Ankara'da semercilik geleneğini sürdürüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü 65 yaşındaki semerci İbrahim Atıcı, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini devam ettiriyor.

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