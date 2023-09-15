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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 22:19

Yasak kalktı, av sezonu başladı: Hataylı balıkçılar 'vira bismillah' dedi

Hataylı balıkçılar, bölgede 15 Eylül'de kalkan balığı av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

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