Yarıyıl tatilinin ilk gününde pistler doldu! Kayakseverler Uludağ'da buluştu

İstanbul'dan tatile gelen Sinan Karababa, Uludağ'ı daha önce 3-4 kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün günübirlik geldik. Akşam saatlerinde döneceğiz. Geçtiğimiz senelere göre şu an çok kalabalık. Kış turizmi ülkemizde gayet canlanmış ve hareketlenmiş. Yoğun bir talep var. Çok memnunum. Zirveden kaymaya çalışıyoruz, düşe kalka da olsa. Keyifli bir şekilde kayıyoruz." diye konuştu.