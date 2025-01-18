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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 15:04 |

Yarıyıl tatilinin ilk gününde pistler doldu! Kayakseverler Uludağ'da buluştu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ, sömestir tatili dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverleri ağırlıyor.

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