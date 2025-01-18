Yarıyıl tatilinin ilk gününde pistler doldu! Kayakseverler Uludağ'da buluştu

Kar kalınlığının 68 santimetre ölçüldüğü Uludağ, yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.
Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler, öğretmenler eşliğinde kayak öğrendi.
İstanbul'dan tatile gelen Sinan Karababa, Uludağ'ı daha önce 3-4 kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün günübirlik geldik. Akşam saatlerinde döneceğiz. Geçtiğimiz senelere göre şu an çok kalabalık. Kış turizmi ülkemizde gayet canlanmış ve hareketlenmiş. Yoğun bir talep var. Çok memnunum. Zirveden kaymaya çalışıyoruz, düşe kalka da olsa. Keyifli bir şekilde kayıyoruz." diye konuştu.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Atlas Arıcan ise karnesini alır almaz ailesiyle Uludağ'a geldiğini anlatarak, "Uludağ çok güzel. Kaymayı biraz öğrendim ama durmayı bilmiyorum. Bir de yön değiştirmeyi biraz öğrenmem lazım. Bugün biraz kalabalık. Çok güzel geçiyor." dedi.
Kendi kendine kayak öğrenmeye çalıştığını aktaran Yılmaz, "İstanbul'dan 2 arkadaşımla geldim. Onlar daha tecrübeliler bu alanda. Sürekli düşüyorum diye beni bırakıp gittiler. Tek başıma kaldım burada. Uludağ çok keyifliymiş. Genel olarak Bursa'yı çok seviyorum ama Uludağ'a ilk defa geldim, keşfetmeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.