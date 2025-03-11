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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mart 2025 Salı 14:27 |

Yarım asırlık dükkan! Nostaljik koku seven müşterileri için

Nevşehir'de babasından kalan yarım asırlık dükkanda kolonyacılık mesleği sürdüren Murat Akkoç, 55 yıllık maziye sahip kolonyaları, nostaljik koku seven müşterileri için özenle hazırlıyor.

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