Yarım asırlık dükkan! Nostaljik koku seven müşterileri için

''DOLDURMAK YERİNE ÇÖPE ATIYORLAR''





Günümüzde birçok kişinin hazır kolonya kullandıklarını ve kullandıktan sonra boşalan kaplarını tekrar doldurmak yerine çöpe attıklarını söyleyen Akkoç, şu ifadeleri kullandı:





"Geçmişte marketlerde ve kozmetik ürünü satan yerlerde çok fazla kolonya satışları yoktu. Bu nedenle kolonya dolumları çok fazla yapılırdı. Günümüzde kolonya birçok yerde satılıyor ve insanlar bu kolonyaları kullandıktan sonra doldurmak yerine çöpe atıyorlar. Bizlerde bu kültürün yaşamasını istiyoruz. Eski günlerde olduğu gibi insanlar boşalan kolonya şişelerini getirerek doldurtsunlar. Böylece bu kültürü de uzun yıllar yaşatmış oluruz.''