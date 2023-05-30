Yardıma gelen ekipler gözlerine inanamadı! Bu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

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İngiltere'de yaşayan bu adam, evinin alt katında yemek yerken, gelen sesle neye uğradığını şaşırdı.

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Evinin üst katına çıktığında ise hayatının şokunu yaşadı.

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Çatıdan tam yatağının üstüne düşen büyük bir buz parçasını görünce inanamadı.

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Arabasının üzerine tanker devrilen adam korkunç kazadan mucizevi bir şekilde kurtuldu.

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Kuveyt'te meydan gelen kaza sonrası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

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Mısırlı olduğu öğrenilen adam, su tankeri tarafından neredeyse ölümün eşiğine geldi.

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Kaza yerine ulaşan kurtarma ekipleri adamın yaşadığını görünce gözlerine inanamadı.

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Vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan adam sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

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Çin'de meydana gelen kazada tam anlamıyla bir mucize yaşandı.

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Metal bir çubuk aracının ön tarafından girerek koltukların arasına saplandı.

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Şans eseri kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı.

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Ölümle burun buruna geldiler yada küçük yaralanmalar ile atlattılar. Kazalardan kurtularak, hayatta kalmayı başaran o şanslı insanlar.

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Çin'de meydana gelen diğer bir kazada çekilen bu görüntüler mucizevi kurtuluşu gözler önüne seriyor.

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Aracın kontrolünü kaybeden kamyon şoförü 60 metre yükseklikte asılı kaldı.

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Kamyon yere çakılmaktan sadece bir tekerleği sayesinde kurtuldu.

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Şoför kurtarma ekiplerinin yardımıyla sağ kurtulmayı başarırken, yoldan geçen biri amatör kamerasıyla bu anı yakaladı.

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Daniel Miller, Avustralya'nın Sydney kentinin 300 kilometre uzağında kazma makinasını sürerken gölün kenarı çöktü.3 tonluk kazma makinasıyla göle düşen Miller'a makinanın bir parçası takıldı.

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Yogada sırtı gererek ve göğsü havaya kaldırarak yapılan kobra pozisyonunda duran Miller, sadece burnunu suyun üzerinde tutmayı başardı. Kurtulduktan sonra Avustralya'nın Sydney Daily Telegraph gazetesine konuşan 45 yaşındaki çiftçi, "Gölde mahsur kalmıştım ve kafamı suyun üzerinde tutmam gerekiyordu. Sanırım kobra pozisyonundaydım. Yoga ve tabii yaşama arzum hayatımı kurtardı" dedi.

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Miller, komşusu yardım çağrılarını duyana kadar bu pozisyonda kaldı.

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Kurtarma ekipleri Miller'ın 2 saat suda kaldığını söylediler. Ancak Miller'ın eşi Saimaa, Facebook'ta kocasının 5 saat boyunca mücadele verdiğini yazdı.Daniel Miller, mahsur kaldığı süre boyunca karısına ve iki çocuğuna dönmeyi azmettiğini söyledi.

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Polis şefi Neil Stephen, Miller'ı bulduklarında yalnızca alnının ve burnunun gölün üstünde gözüktüğünü söyledi ve "Hayatta olduğu için çok şanslı" dedi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekibi Miller'ı kurtarmak için gölden çamur ve su çekti. İtfaiye ekibinin kaptanı Steve Howard, "Bu kadar uzun süre boyunca o pozisyonda durabilmesi gerçekten inanılmaz" dedi.Miller helikopterle hastaneye kaldırıldı ve geçirdiği hipotermi ile sırtındaki ufak incinmeler tedavi edildi.

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Eşi Saimaa, kocasının tamamen zihin gücünü kullanarak hayatta kaldığını söyledi.Saimaa Facebook hasabından paylaştığı mesajda, "Efsane bir adamdan efsane bir mücadele gösterisi" dedi.

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Aracın koltrolünü kaybedip bir uçurumun kenarında durdu ve tam anlamıyla bir mucize eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

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Yeni araçların taşındığı bir tır, öyle bir kaza yaptı ki...

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Uçurumun kenarında aşağı düşmek üzereyken son anda duran tır, görenleri şok etti...

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Tırın şoförü şans eseri kurtarıldı. Ve o anlar kameralara işte böyle yansıdı.

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Amerika'nın Vermont eyaletinde kaza sonrası çekilen görüntüler kan donduracak cinsten... Otoyolda ilerleyen araç kontrolünü kaybedince korkunç bir kaza yaşandı.

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Kaza sonrası bu manzarayı görenler gözlerine inanamadı. otomobilin önü tamamen ezilirken bir metal parçası da ok gibi ön camdan içeriye saplandı.

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Korkunç kazada bir mucize yaşandı. Şoför bu arabadan yara almadan kurtuldu.

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Beyaz Rusya Cumhuriyeti'nin başkenti Minsk'te objektiflere yansıyan korkunç bir kaza...

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Yol kenarındaki demir bariyerler arabaya ok gibi saplandı.

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Görkgü tanıklarına göre ıslak yolda hakimiyetini kaybeden 32 yaşındaki erkek sürücü yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle kopan demir parçaları adeta arabaya saplandı.

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Korkunç kaza mucize bir kurtuluşa sahne oldu.

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Arabayı baştan sonra delen demirler bir kaç santim mucizeyle şoförün bacaklarının üstünde geçti. Yardım ekipleri demir keserek şoförü araçtan çıkardı.

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Geçtiğimiz günlerde 82 yaşındaki yaşlı kadının sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Film sahnesi gibi olan bu görüntü tamamen gerçek...

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Sarhoş bir sürücü evin duvarına çarparak, yaşlı kadının odasına girdi...

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Şans eseri orada bulunmayan Philomena O'Brien isimli kadın, olaydan ucuz kurtuldu.

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Çin'in Vuhan kentinde akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Öndeki kamyonun kasasından düşen demir çubuklar arkadan gelen Song yönetimindeki aracın üzerine düştü.

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32 yaşındaki sürücü Song'un kalbine bir santim mesafeyle delip geçen demir çubukları şoke etti. Sürücünün yanında oturan başka bir kişinin da vücudunun birçok yerine demir çubuklar saplandı.

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Mucize eseri kurtulan sürücü ve arkadaşını olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Song isimli sürücünün vücudunda 6 demir çubuğu saplanmış halde hastaneye kaldırıldı. Demir çubuklardan bir tanesi kalbinin bir santim kenarından geçti. Mucize eseri hayatta kalan iki erkeğin de ameliyata alındığı ve durumlarının kritik olduğu bildirildi.

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Bu korkunç olay Çin'de yaşandı...

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Araç otobanda seyir halindeyken üzerine düşen bu silindir az kalsın büyük bir faciaya sebep olacaktı...

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Şans eseri kazadan sağ kurtulan araç sürücüsü bir ara direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fakat kısa sürede toparladığını dile getirdi...

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Yeni Zelanda'daki kadın sürücünün kullandığı araç göle uçtu.

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Araçta sıkışan kadının çığlıklarına etraftakiler koştu. Büyük panik yaşayan kadın kapıları açamayınca içi suyla dolan araçtan kurtulmak için arka bölüme ilerlemeye çalıştı.

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Yavaş yavaş suya gömülen otomobilin yüzeyde kalan arka tarafa sığınan kadın korku içinde kurtarılmayı bekledi.

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Suya atlayan polisler arabanın arka camını kırarak kadın sürücüyü kurtarmaya başardı.

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Kazanın ardından şoka giren kadının hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

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Çin'in Tianjin kentinde meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi.

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50 yolcuyu taşıyan otobüsün yükseklik sınırlama bariyerine çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybederken ondan fazla kişi yaralandı.

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2.8 metre yüksekliğinde olan otobüsün demir bariyere çarpması sonucu aracın tavanı bir jilet gibi kesildi.

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Herhangi bir uyarı veya açıklama yapılmayan bariyerin kazaya neden olması yekililer tarafından soruşturuluyor. Kazadan sonra otobüs şofürü gözaltına alınırken kazanın nedeni araştırılıyor.

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Çin merkez televizyonu kazanın yaklaşık olarak öğlen saatlerinde gerçekleştiğini açıkladı. Yaralı yolcular çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Daha önce de Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da meydana gelen kaza bir mucizeye sahne olmuştu.

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Kontrolden çıkan beton mikseri arabanın üzerine devrildi.

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Kurtarma çalışmaları olay yerinde olanlar tarafından an be an görüntülendi.

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Bu Çinli adamı gölün ortasında bu halde görenler gözlerine inanamadı...

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Aracıyla yaptığı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaydeden genç adam...

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Aracıyla bir gölete düştü...

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Arama kurtarma ekipleri araç tamamen suya gömülmeden önce genç adamı çekerek kurtardı...

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Aracı da sudan çıkarılan adam, çok hızlı gittiğini ve bunu bir daha yapmayacağını söyledi.

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Korkunç kaza Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdaa kentinde meydana geldi.

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Keskin virajı alamayan tırın arkasındaki konteyner hemen yanda seyreden otomobilin üzerine düştü.

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Qingdao yakınlarındaki otoyolda meydana gelen kaza Yaklaşık 100 ton ağırlığındaki konteynerin altında kalan otomobil ezilerek adeta kağıt gibi oldu.

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Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otomobilden ceset çıkarmayı beklerken, gelen iniltiler üzerine yapılan kurtarma çalışması sonucu bir kadın sadece birkaç sıyrıkla yassı hale gelmiş olan araçtan çıkarıldı.

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Aracın içinde sıkışan erkek de sadece basit kırıklarla sağ çıktı.

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Geçirdikleri kazadan yara almadan kurtulan ve ölümden dönen şanslı insanlar ve akıl almaz kazalar...

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Amerika'nın Georgia Eyaleti'nde meydana bu kaza görenlerin kanının donduracak nitelikte.

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Genç kadın hatalı sollama sonucunda korkunç bir kazaya dahil oldu.

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Tır dorsesi altında dümdüz olan aracı görenler gözlerine inanamadı.

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Ümitsizce yardıma koşanlar adeta bir mucizeye şahit oldu.

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Genç kadın aracın aldında ufak sıyrıklarla kurtulmaya başardı.

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Güney Afrika Premier Ligi'nde oynanan futbolcunun yaptığı bu kaza ülkenin gündemine oturdu.

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Güney Afrika'da Orlando Pirates futbol takımı defans oyuncusu Rooi Mahamutsa aracıyla bariyerlere çarptı.

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Bariyerler bıçak gibi arabayı deldi geçti.

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Kazayı görenler olayın şokunu yaşarken bir mucize yaşandı.

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Futbolcu, inanması güç olsa da bu kazadan yara bile almadan kurtuldu.

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İşte o kazanın görüntüleri..

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Brezilya'da çekilen fotoğraflar 'dünyanın en garip kazası' dedirtecek cinsten..

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Aşırı hızla yolda ilerleyen pikap sürücüsü viraja geldiğinde kontrolünü kaybetti.

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Hızla yoldan çıkan araç boş araziye savruldu.

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Sürücü küçük yaralarla kazayı atlatırken yoldan geçenler daha çok arabanın son haliyle ilgilendi.

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Aracı dik konumda gören yoldan geçenler durarak hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.

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İngiliz turistin güneşlenirken yaşadığı korkunç olay tesadüfen görüntülendi.

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İngiltere'den Fransa'nın kuzeyine tatil için genç kadın güneşli havanın tadını çıkarmak için deniz kıyısına gitti.

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Büyük bir gürültüyle birlikte yamaçtan dev kayalar yuvarlanmaya başladı.

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Genç kadınının ölümle burun buruna geldiği o anlar bölgede bulunan bir başka turistin objektifine yansıdı.

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Kayalar genç kadının sadece bir kaç metre ilerisi düştü. Büyük şaşkınlık ve korku yaşayan genç kadının ölümün kıyısından dönüşü böyle görüntülendi.

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Tayvan'da kaydedilen bu görüntüler izleyenleri şoka edecek türden.

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Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ilk olarak araçların kayalık bir tepenin yanındaki yolda seyir halinde olduğu görülüyor.

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Daha sonra bir anda hareketlilik yaşanıyor ve tepeden küçük kaya parçaları ve toprak dökülmeye başlıyor.

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Heyelan sonrası bir araç, çarpan kayalar yüzünden hasar alırken asıl sonuç ise toz bulutu ortadan kalktıktan sonra görülüyor.

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Büyük bir kaya parçası yuvarlanarak aracın yanında durmuş halde görülürken araç sürücüsü ise şansı sayesinde ölümden kurtuluyor.

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