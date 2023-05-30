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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 16:38

Yardıma gelen ekipler gözlerine inanamadı! Bu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

Bir anlık dalgınlık yada şansızlık eseri akıl almaz kazalara karışan insanların mucize kurtuluşları...

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