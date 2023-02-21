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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 16:15

Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da toplanan yardımlar arasından çıkan notlar okuyanları duygulandırıyor.

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