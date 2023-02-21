Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor

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Bu malzemeleri günlük olarak Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfının ve gönüllülerin araçlarına yükleyip afetzedelere ulaştırdıklarını anlatan Avcı, şöyle konuştu:





"Hatay il merkezinden başlayarak ulaşılmamış, henüz kimsenin gidememiş olduğu en ücra köşelere kadar vatandaşlarımıza, çadırlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Tasnif işlemleri sırasında yardım kolilerinden bazı notlar çıkıyor. Çocukların gönderdiği oyuncaklar var. Bizi duygulandıran, ağlatan notlar da yer alıyor. Bir şehit çocuğumuz not yazmış ve ay yıldızlı bayrağımızın olduğu bir atkı göndermiş. Notta 'Babamın üşümemesi için bu atkıyı size gönderiyoruz' yazıyordu. Bir anne de hayatında iki çocuğunu toprağa defnetmiş olduğunu ve o çocukları için aldığı bütün eşyaları depremzede çocuklara hediye gönderdiğini yazmıştı."