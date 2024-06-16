Yaralılardan biri ortadan kayboldu! Bursa'da kafa karıştıran kaza

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralılardan biri olay yerinden kaçtı.

İnegöl'den Bursa yönüne seyir halinde olan Selçuk Yıldız yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Savrulan araç duvara çarpıp, havada takla atarak bir mobilya fabrikasının bahçesine düştü.

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Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki Kemal C. de emekleyerek çıktı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.