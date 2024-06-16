Yaralılardan biri ortadan kayboldu! Bursa'da kafa karıştıran kaza

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, yaralılardan biri olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi.
İnegöl'den Bursa yönüne seyir halinde olan Selçuk Yıldız yönetimindeki 11 SH 627 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Alev alan araçtan fırlayan 2 kişi metrelerce savrularak yere düşerken, ters dönerek duran otomobildeki Kemal C. de emekleyerek çıktı.
O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Fabrikanın bekçisi ile çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araçtan fırlayan sürücü Selçuk Yıldız ile yanındaki Filiz Uğuroğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
3'ÜNCÜ YARALI KAYIP
Güvenlik kamerası görüntülerinde ters dönen otomobilden emekleyerek çıktığı görülen 3'üncü yaralıya ise olay yerinde ulaşılamadı.
Kaçtığı değerlendirilen yaralı, polis tarafından aranırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.