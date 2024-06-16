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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 13:12

Yaralılardan biri ortadan kayboldu! Bursa'da kafa karıştıran kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika duvarına çarpan otomobil takla atıp, bahçeye düştü. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ters dönen araçtan emekleyerek çıkan 3'üncü yaralı Kemal C'ye ulaşamadı. Polis, olay yerinden kaçtığı değerlendirilen yaralıyı arıyor.

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