Yaralı depremzedelerin sağlığa kavuşma yolculuğu! Adım adım o anlar

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bir doktor ve iki anestezi teknisyeninden oluşan ekiple havalanan uçağın ilk durağı Malatya Havalimanı oldu. Burada, geçmişte geçirdiği bir kaza nedeniyle felç kalan ve bakıma ihtiyaç duyan 39 yaşındaki Yeter Kaya'yı kara ambulansından alan ekipler Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.

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Şu anda iki yaralı depremzede ve bir hastayı taşıdıklarını anlatan Kırımlı, bu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:





"İki yaralımız var depremzede, genel durumları orta. Mevlüt Bey'in durumu bir tık daha iyi. Her ne kadar kol ve bacağında ampütasyonlar yapılmış olsa da hayati riski çok fazla bulunmuyor. Diğer hastamız Cuma Bey 85 yaşında. Hem yaşı gereği hem de beyin kanaması sebebiyle hayati tehlikesi mevcut. O nedenle gözümüz üzerinde. Amacımız, onu sağ salim, bir problem yaşamadan Ankara'daki hastaneye ulaştırabilmek. Diğer hastamız depremzede değil ancak deprem bölgesinde hastalanıp, hastaneye kaldırılıp sonrasında da ileri tedavi için Ankara'ya sevk edilen bir hasta. Eski bir yaralanması nedeniyle kolları ve bacaklarını hareket ettirebilen bir hasta değil. Bu hastamız da akciğer enfeksiyonu, astım atağı nedeniyle ilk olarak değerlendirilmiş ve ileri tedavi için de Ankara'ya gidiyor."