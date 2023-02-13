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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:19

Yaralı depremzedelerin sağlığa kavuşma yolculuğu! Adım adım o anlar

'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin ardından yaralıların hastanelere sevki için semada adeta mekik dokuyan ve son olarak Kahramanmaraş'tan 2 depremzede ile Malatya'dan felçli bir hastayı Ankara'ya götüren ambulans uçaktaki yoğun mesai, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

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