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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 14:58

Yaptıkları 11 metrelik merdiveni kullanarak çıkardı! Kayaların arasında gizli

Van'ın Bahçesaray ilçesinde arıcılar, kayalık alanda buldukları kaya balını, 2 günlük zorlu uğraş sonucu yaptıkları 11 metrelik merdiveni kullanarak çıkardı.

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