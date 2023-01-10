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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 09:41

Yapımı üç gün sürüyor! Kış aylarında vücudu sıcak tutuyor

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden olan cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tutma özelliği sayesinde ilgi görüyor. Yapımı 3 gün süren helva, turistlerin de ilgisini çekiyor.

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