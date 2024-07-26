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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 11:30

Yangınından kaçan yaban hayvanları geri döndü! Fotokapana yakalandılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce yaşanan yangın felaketinden etkilenen alanlara yerleştirilen fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatının normale dönmeye başladığı belirlendi.

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