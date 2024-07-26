Yangınından kaçan yaban hayvanları geri döndü! Fotokapana yakalandılar

Fotokapanlara ilk olarak nesli tehlike altındaki alageyikler yansıdı





Sürüngenlerin toprak altına gizlenerek, tilki ve kurt gibi hayvanların ise mağaralara girerek yangından korunduklarını belirten Kaya, daha büyük memeli hayvanların ise daha güvenli alanlara kaçabildiklerini kaydetti.

Yangının ardından hayvanların besin ve su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kaya, "Önceden bölgede yaşayan hayvanların çoğu döndü. Normal yaşantılarından daha konforlu bir şekilde bölgede yaşamlarını sürdürdüklerini, fotokapanlarla yaptığımız izlemelerden görebiliyoruz." dedi.