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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 09:52

Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi böyle görüntülendi! Dünyanın en büyük helikopterlerinden biri

Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahale eden ve dünyanın en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopterin alevlerle mücadelesi Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

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