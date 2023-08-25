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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 09:20

Yanan alanlar 3.yılında yeşermeye devam ediyor

Orman yangını sonrasında yanan alanlara yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acaryayla ve Açalı Orman İşletme Şeflikleri sınırlarında 3 yıl boyunca sürdü.

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