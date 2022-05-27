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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 13:40

Yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi!

Ordu'da turizmin önemli merkezlerinden Boztepe, çok sayıda yamaç paraşütü tutkununa ev sahipliği yapıyor.

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