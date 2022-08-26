Yakıt yüklü gemi alev alev yandı! O anlar kameraya yakalandı

Bölgede demirli bulunan yakıt yüklü TC bayraklı yakıt gemisinin baca bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Alevlerin ve dumanların yükseldiği yangına, gemi personeli kısa sürede müdahale etti.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.