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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 17:33

Yakıt yüklü gemi alev alev yandı! O anlar kameraya yakalandı

Antalya'da demirli yakıt gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Gemi personeli tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe sebep oldu.

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