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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:09

Yakalanacağını anlayınca ağaca tırmanıp polise el salladı! Pişkin hırsız

Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren üç şüpheli şahıs, polisin tüm güvenlik kameralarını mercek altına almasıyla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlaması üzerine yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı. Şüpheli, atladığı ağaçtan yine kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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