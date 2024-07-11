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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 10:50

Yakalanacağını anlayan kaçak göçmenler tırdan atladı! 7'si yaralanan 58 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan tırın dorsesindeki brandayı yırtıp yola atlayan yabancı uyruklulardan 7'si yaralandı.