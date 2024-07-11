Yakalanacağını anlayan kaçak göçmenler tırdan atladı! 7'si yaralanan 58 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tır ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.