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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:05

Yaban keçileri Tunceli dağlarında güvenle yaşıyor! Kaçak avcılığa karşı koruma altındalar

Tunceli'de sarp arazileri mesken tutan yaban keçileri, yöre halkının hassasiyeti ve ekiplerin koruma kontrol faaliyetleri sayesinde doğal ortamlarında güvenle yaşamlarını sürdürüyor.

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