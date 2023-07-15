Yaban keçileri Tunceli dağlarında güvenle yaşıyor! Kaçak avcılığa karşı koruma altındalar

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Yüksek rakımlı dağların arasında kurulu il merkezi ve ilçeleri, korunaklı alanları, akarsuları ve ormanlarıyla birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

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Bölgede kurt, bozayı, vaşak, su samuru, yaban domuzu, sincap, kaya kartalı, yaban keçisi, tilki, çakal, sansar ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türler yaşıyor.

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Kentte son yıllarda sıkça görülen yaban keçileri de Doğa Koruma ve Milli Parklar ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmaların yanı sıra yöre halkının doğa sevgisi sayesinde kaçak avcılığa karşı korunuyor.

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Bu sayede her geçen yıl sayıları artan yaban keçileri, yaklaşık 3 bin rakıma sahip zirvelerde veya ovalarda sürüler halinde hareket ediyor.

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Yerleşim yerlerine kadar iniyorlar

Dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlarla takip edilen yaban keçileri, bugünlerde hava sıcaklığının artmasından dolayı da bazen yerleşim yerlerine iniyor.

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Günün belirli saatlerinde dağ eteklerinde yer alan köylerin çevresine gelen keçiler, çeşme ve derelerden su içtikten sonra bazı alanlardaki kayaları yalayıp tuz ihtiyaçlarını karşılıyor.

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Yaban keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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Doğa fotoğrafçısı Hüseyin Narin, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır Tunceli'de yaşayan yaban hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

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Belirli aralıklarla araziye çıktığını belirten Narin, "Bu coğrafyada yaşadığım için çok mutluyum. Çünkü, akarsular ve ormanların bolluğuna bağlı olarak burada muhteşem bir ekosistem oluşuyor. Bölgede bozayı, vaşak, dağ keçileri ve ur kekliği gibi canlı türleri yaşıyor. Özellikle yaban keçileri kentin ormanlık ve dağlık alanlarında daha sık görülüyor." dedi.

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"Koruyamazsak burada bir zincirin halkası kopabilir"

Narin, yörede yaşayan insanların yaban keçilerine karşı çok duyarlı olduğuna dikkati çekerek, "Hayvanları doğal ortamlarında izleme şansımız oluyor. Yaban keçileri, Tunceli doğasında önemli bir yere sahip ve besin zincirinin en önemli halkasını oluşturuyor. Eğer bu yaban keçilerine sahip çıkmazsak ve koruyamazsak burada bir zincirin halkası kopabilir." ifadelerini kullandı.

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Kentte kaçak avcılıkla da mücadele ettiklerini anlatan Narin, "Bu konuda jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlileri ve yöre halkı koordineli şekilde çalışıyor. Yaban keçilerini sadece fotoğraflamıyorum, onların yaşamlarından tecrübeler ediniyorum. Bereketin en bol olduğu dönemde doğum yapıyorlar ve böylelikle yavrularının hayatta kalabilme şanslarını arttırıyorlar." diye konuştu.

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