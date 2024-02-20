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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:04

Yaban keçileri aç kalmasın diye atla yem taşıdılar

Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, nesli koruma altında olan yaban keçileri için zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü sarp bölgelerdeki alanlara atla ulaşarak ot ve saman bıraktı.

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