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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Aralık 2023 Cumartesi 09:05

Yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor! Limni Gölü Tabiat Parkı

Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü, havaların soğumasıyla ayı, çakal, tilki, domuz, kurt, sincap, porsuk ve sansar gibi yabani hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

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